Nibud: kijk goed naar eigen koopkracht

De koopkrachtveranderingen lopen komend jaar lopen flink uiteen. De meeste mensen krijgen meer te besteden, maar dat geldt niet voor alle werkenden met lagere inkomens, zo berekende het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). De organisatie heeft een rekentool online gezet waarmeer mensen hun eigen koopkracht kunnen berekenen.

Werkenden met een modaal inkomen (2100 euro netto per maand) gaan er met 2,9 procent het meest op vooruit. Gezinnen met één kind en een laag inkomen gaan er met 0,9 procent het meest op achteruit. Gepensioneerden zien hun koopkracht voor het eerst in jaren niet dalen, al krijgen ze er over het algemeen niet meer dan 1 procent bij.

Vrijwel iedereen profiteert van de belastingverlagingen, de verhoging van de heffingskortingen en de loonstijgingen. Mensen met kinderen zijn minder goed af wanneer een van beide ouders minder verdient dan het minimumloon. Verder profiteren ouders juist van hogere kinderopvangtoeslag.