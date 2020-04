Nibud geeft jongeren financiële tips tijdens coronacrisis

Om jongeren tijdens de huidige coronacrisis financieel wegwijs te maken, heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) een speciale editie van de GeldChecker gemaakt, de onlinegeldkrant van het instituut. Deze staat vol met tips en informatie waarmee jongeren grip op hun geld kunnen houden ten tijde van de coronacrisis.

Het Nibud constateerde dat veel jongeren sinds maart, toen de eerste coronamaatregelen van kracht werden, direct een inkomstenterugval hadden. Velen hebben bijvoorbeeld geen vast contract of een te kleine buffer om financiële tegenslagen op te vangen.

De speciale GeldChecker geeft onder andere tips over hoe om te gaan met onlineverleidingen en hoe jongeren kunnen voorkomen dat het geld van hun bankrekeningen vliegt. Zo worden adviezen gegeven hoe zij weer aan het werk kunnen als hun bijbaan op de tocht komt te staan. Of hoe zij inkomensondersteuning kunnen ontvangen als er van de ene dag op de andere geen geld meer binnenkomt.

„Jongeren kunnen makkelijk van de regen in de drup terechtkomen,” zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. „Als schulden al aan het begin van je leven als volwassene een grote rol spelen in je ontwikkeling, sta je meteen met 2-0 achter. Dat is voor de jongere én de maatschappij enorm zonde.” Het Nibud roept gemeenten en de financiële wereld op jongeren op dat gebied te helpen.