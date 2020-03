Nibud brengt speciale geldkrant uit met tips bij minder inkomen

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) brengt vanwege de coronacrisis een speciale online editie van de Nibud Geldkrant uit: de Geldkrant-special Minder inkomen. Met de krant wil het Nibud handvatten bieden aan mensen die als gevolg van de uitbraak van het coronavirus met een (sterke) daling van hun inkomen hebben te maken.

„Sommige veranderingen in je leven zie je aankomen, sommige komen zeer onverwacht op je pad,” zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. „De huidige crisis is tamelijk abrupt ontstaan en daardoor zitten veel mensen met de handen in het haar. Met deze Geldkrant-special Minder inkomen helpen we mensen op weg om financieel overeind te blijven.” Daarnaast houdt het Nibud met de webpagina Geldwijzer Corona consumenten op de hoogte van actuele ontwikkelingen, die in deze tijd belangrijk zijn voor de portemonnee van de Nederlandse huishoudens.

Volgens het Nibud staan in de Geldkrant-special Minder inkomen niet alleen praktische tips en adviezen, ook legt een gedragsdeskundige uit hoe mensen met financiële stress kunnen omgaan. Gemeenten kunnen de krant ook op maat laten maken. Zo kunnen zij hun inwoners op een laagdrempelige manier informeren over de regelingen die zij hebben getroffen om mensen te helpen, aldus het Nibud.