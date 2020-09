Nibud: 2021 wordt financieel zwaar jaar

2021 wordt voor veel mensen financieel gezien een zwaar jaar: de werkloosheid groeit, het aantal mensen in de bijstand neemt toe en diverse bedrijven krimpen of sluiten. Daar staat tegenover dat voor mensen die hun baan behouden er op financieel gebied weinig zal veranderen. Dat blijkt uit berekeningen die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gemaakt op basis van de Miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Over het algemeen stijgen de meeste prijzen volgend jaar harder dan de lonen en neemt het kabinet weinig maatregelen om die prijsstijgingen te compenseren, aldus het Nibud. Zo zal iedereen merken dat de premie van de zorgverzekering waarschijnlijk met gemiddeld vijf euro omhoog gaat. Grote veranderingen ziet het Nibud in de portemonnee van zelfstandigen. Mede door de coronacrisis, maar ook door de verlaging van de zelfstandigenaftrek is deze groep volgend jaar meer geld kwijt.

De koopkracht van mensen in de bijstand of met een werkloosheidsuitkering verandert volgend jaar nauwelijks, en het Nibud stelt dat 2021 zeker voor mensen die van het minimum moeten rondkomen financieel gezien zwaar wordt. Als mensen werkloos worden, gaan zij er volgens het voorlichtingsinstituut gemiddeld 20 tot 25 procent op achteruit.

Het Nibud raadt ook diegenen die niet direct geraakt worden door de crisis aan hun inkomsten op een rij te zetten en goed te bekijken hoeveel ze volgend jaar kunnen uitgeven. Ook roept het instituut iedereen op om het recht op toeslagen te checken. „Zeker in tijden van crisis is het belangrijk om te weten waar je financieel aan toe bent”, aldus de organisatie.