NFI: zelfmoord mogelijk in ‘kruipruimtezaak’

Het slachtoffer in de Zwolse kruipruimtezaak heeft mogelijk zelfmoord gepleegd. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) sluit dit na onderzoek niet uit, bleek dinsdag in de rechtbank in Zwolle.

Het NFI deed aanvullend onderzoek nadat de moordzaak in april dit jaar was aangehouden. De advocaat van de nabestaanden, Richard Korver, bracht toen een rapport in van forensisch patholoog Frank van de Goot. In dat rapport werd juist zelfmoord uitgesloten.

Het slachtoffer Deniz werd door verdachte Mark de G. in februari 2018 in stukken gehakt. Vervolgens werden zijn lichaamsdelen in zakken in de kruipruimte onder de woning van de verdachte in Zwolle-Zuid verborgen. Volgens De G. pleegde Deniz zelfmoord waarna hij het lichaam verminkte.

Het scenario van De G. is niet te weerleggen, blijkt uit het rapport van het NFI. Zo wordt de afstand waarop is geschoten, geschat tussen de 10 centimeter en een meter. Die afstand past bij zowel doodslag als zelfmoord. De G. werd van doodslag verdacht maar de officier van justitie heeft op dat punt in april al om vrijspraak gevraagd. Toen is 3 jaar cel en tbs geëist voor onder meer het verminken en wegmaken van het lijk en wapenbezit.

„Het ligt voor de hand dat de verdenking van doodslag over twee weken ook niet bewezen is”, zei advocaat Anno Huisman, vooruitkijkend naar de inhoudelijke zitting op 15 oktober. Volgens advocaat Korver blijft het onderzoek echter overeind. „Het scenario van de verdachte wordt weliswaar niet weerlegd, maar wordt wel hoogst onaannemelijk genoemd.”