NFI onderzoekt dode man in Heeg

In een woning in Heeg (Friesland) is een overleden man aangetroffen. De politie, die spreekt van mogelijk verdachte omstandigheden, heeft de hulp van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ingeschakeld om uit te zoeken waardoor de man om het leven is gekomen.

Het lichaam werd dinsdagavond laat gevonden in de woning aan de Molefinne. Uit een eerste onderzoek werd niet meteen duidelijk waardoor de man is omgekomen. Daarop werd besloten het pand te bewaken en bij daglicht verder onderzoek te verrichten.

De politie houdt rekening met drie scenario’s: een misdrijf, zelfdoding en een ongeluk.