NFI-medewerkster rommelde met bloedmonsters

Een 38-jarige medewerkster van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt ervan verdacht tot tweemaal toe haar eigen bloedmonsters wegens rijden onder invloed te hebben gemanipuleerd.

De vrouw is maandag aangehouden door de Rijksrecherche. Zij zou hebben willen verdoezelen dat zij met te veel alcohol een auto heeft bestuurd.

De NFI-medewerkster is in oktober 2016 en februari 2017 aangehouden en moest vervolgens blazen. Toen bleek dat ze te veel gedronken had, vroeg zij om een tegenonderzoek. Die bloedmonsters werden in maart en april dit voorjaar onderzocht door het NFI. Daaruit kwamen onverklaarbaar lagere waardes tevoorschijn die niet in lijn waren met de uitslagen van de ademanalyseapparaten.

Dat was reden voor een nader onderzoek door de Rijksrecherche. De Rijksrecherche heeft geen aanwijzingen dat de verdachte ook andere bloedmonsters heeft gemanipuleerd. Ze heeft vermoedelijk uit privébelang gehandeld, aldus het Openbaar Ministerie.