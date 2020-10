New Yorkse Tefaf dit keer online

De European Fine Art Foundation (TEFAF) houdt haar jaarlijkse herfstkunstbeurs, normaliter in New York, deze keer online wegens het coronavirus. En intussen heeft de organisatie de bekende kunst- en antiekbeurs in Maastricht, die in maart van dit jaar wegens het virus halverwege werd afgebroken, voor 2021 al naar een later tijdstip geschoven.

De Tefaf Maastricht hoopt nu een van 31 mei tot en met 6 juni 2021 een aangepaste beurs te openen in Limburg. „Door Tefaf Maastricht naar het voorjaar te verschuiven verwachten we een beurs te kunnen organiseren waar exposanten en bezoekers elkaar op een veilige en comfortabele manier, in levenden lijve kunnen ontmoeten”, aldus Tefaf-bestuursvoorzitter Hidde van Seggelen eerder. De beurs zal onder meer bredere paden krijgen.

Aan de New Yorkse aflevering, begin november en nu dus geheel online, nemen bijna driehonderd handelaren uit de hele wereld deel. Hun is gevraagd om voor deze beurs een enkel werk uit hun collectie te kiezen en te belichten. „De deelnemers worden hierdoor uitgedaagd om een meesterwerk te selecteren dat de breedte en diepgang van hun expertise optimaal representeert”, zegt Tefaf.

De virtuele beurs is van zondag tot en met woensdag. Een van de duurste stukken van de herfstbeurs is gemaakt door de kunstenares Tarsila do Amaral (1886-1973), afkomstig uit de Amerikaanse latino-gemeenschap. De vraagprijs is 7 miljoen dollar.