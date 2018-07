New Orleans zet Nederlandse waterexperts in

De Amerikaanse stad New Orleans zakt steeds verder en de zeespiegel stijgt. Om de wateroverlast het hoofd te kunnen bieden, neemt de stad Nederlandse experts in de arm. Kennisinstituut Deltares uit Delft gaat komende anderhalf jaar de ondergrond van de stad in kaart brengen, zodat de beste oplossing kan worden gevonden.

„Het doel is om ervoor te zorgen dat regenwater, oppervlaktewater, grondwater en bodemdaling binnen het stedelijk gebied in samenhang kan worden beheerd”, meldt Deltares. Om de grond te analyseren worden onder meer 63 grondboringen in de stad gedaan.

„Ik ben trots op de aandacht voor de ondergrond in dit project”, zegt technisch projectleider Roelof Stuurman. „De ondergrond brengt bedreigingen met zich mee, zoals bodemdaling, maar het biedt ook kansen om water op te slaan bijvoorbeeld door middel van regentuinen, die water kunnen bergen.”

New Orleans zakt met gemiddeld 6 tot 8 millimeter per jaar en ligt voor een groot deel onder zeeniveau. De stad krijgt van het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling 141,3 miljoen dollar om de weerstand van de stad te vergroten.

Het is niet voor het eerst dat de stad hulp hiervandaan inroept. Zo hielpen Nederlandse ingenieurs bij het ontwikkelen van nieuwe beschermingswerken rond de Amerikaanse stad, die in 2005 deels werd verwoest door orkaan Katrina.