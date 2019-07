Nevelpanters voor het eerst naar buiten

Drie nevelpanters die op 28 februari zijn geboren in Ouwehands Dierenpark, zijn vrijdag voor het eerst naar buiten gegaan om hun buitenverblijf te verkennen, zo maakte het dierenpark bekend. Dierverzorgers hebben de jonge panters inmiddels namen gegeven. Het mannetje heet Badai, dat storm betekent. De vrouwtjes heten Angin (wolken) en Kilat (bliksem).

Op 21 maart werd een tweede nestje nevelpanters geboren. Deze twee jongen en moeder maken het ook goed en verblijven nog achter de schermen. In het park verblijven nu twee volwassen vrouwen, één volwassen man en vijf jongen.

De twee vrouwen zijn in 2015 in een Engelse dierentuin geboren. In datzelfde jaar werd ze verhuisd naar Ouwehands Dierenpark. In 2017 hebben zij gezelschap gekregen van het mannetje. De eerste paringen zijn in november en december 2018 waargenomen.

Nevelpanters leven in de bossen van Zuidoost-Azië en in de Himalaya. De soort wordt ernstig bedreigd door stroperij, omdat vacht, vlees en botten veel geld waard zijn. Het dier staat op de internationale rode lijst van kwetsbare soorten. Ouwehands Dierenpark doet mee aan een fokprogramma voor deze bedreigde diersoort.