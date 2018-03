Neushoorntje geboren in dierentuin Arnhem

In Burgers’Zoo in Arnhem is een neushoorntje geboren. De bevalling van breedlipneushoorn Kwanzaa was rechtstreeks te volgen via een webcam. Het achtste neushoornjong dat in Arnhem is geboren lijkt volgens een woordvoerder goed gezond.

Neushoorns zijn in het wild bedreigd in hun voortbestaan. Om die reden hebben Europese dierentuinen een fokprogramma opgezet. Dat is volgens Burgers’Zoo nog niet zo eenvoudig, want mannelijke breedlipneushoorns zijn vaak impotent of hebben zaad van slechte kwaliteit. Het mannetje in Arnhem is wel succesvol en draagt zo bij aan genetische variatie in alle dierentuinen die deze dieren houden.

Kwanzaa is zeventien jaar. Ze kreeg eerder al vier zonen en een dochter. Het nieuwste jong is weer een meisje. Volgens Burgers’ is dat gunstig, aangezien vrouwelijke neushoorns in een groep bij elkaar kunnen leven, terwijl mannetjes een solitaire ruimte nodig hebben. Met vrouwelijke neushoorns kan ook verder worden gefokt in dierentuinen.