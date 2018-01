Neushoornjong voor het eerst buiten

Het zwarte neushoornjong dat 23 december werd geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, is voor het eerst buiten geweest. Voor het oog van het publiek verkende het jong samen met haar moeder Naima het buitenverblijf en galoppeerde er een paar rondjes in rond.

De komende periode is het neushoorntje, dat nog geen naam heeft, regelmatig buiten te zien als het weer het toelaat. Is het minder goed weer, dan is ze te zien via de webcams in het kraamverblijf.

De speciale neushoornvlogs op de site van Blijdorp worden goed bekeken. Alleen al op de dag van de bevalling werd er bijna 86.000 keer gekeken naar de beelden door fans over de hele wereld, aldus de dierentuin.

In Nederland is één keer eerder een zwarte neushoornbaby geboren. Dat gebeurde in 1960, ook in Blijdorp.