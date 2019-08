Nettoresultaat GGZ-sector fors gedaald

Organisaties in de geestelijke gezondheidszorg leveren meer zorg dan ze vergoed krijgen van gemeenten en zorgverzekeraars. Ondanks 4,1 procent meer omzetstijging en 6,3 procent meer cliënten zijn de financiële resultaten daardoor vorig jaar verslechterd. Het gezamenlijke nettoresultaat daalde ten opzichte van 2017 met 65 procent tot 38 miljoen euro. Dat staat in een rapport van zorginkooporganisatie Intrakoop, gebaseerd op 238 jaarverslagen.

Vorig jaar leden zestig instellingen verlies, in 2017 sloten 46 instellingen het jaar af met verlies.

Ook de krappe arbeidsmarkt blijft de sector parten spelen. „Het aantrekken van voldoende en gekwalificeerd personeel blijft erg lastig. Eind vorig jaar telde de sector ongeveer 5000 vacatures. In vergelijking met een jaar eerder is dat een stijging van bijna 20 procent. Vooral vacatures die langer dan drie maanden openstaan zijn sterk toegenomen”, aldus Intrakoop.

In 2018 hebben in totaal 916.000 cliënten geestelijke gezondheidszorg ontvangen, waaronder 426.000 nieuw ingeschreven cliënten, een toename van 6,3 procent vergeleken met 2017. In dat jaar behaalden de instellingen in de GGZ-sector samen nog een positief resultaat van 111 miljoen euro, veel meer dan de 58 miljoen euro het jaar ervoor.