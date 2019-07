Netflix koopt Nederlandse serie Toon aan

De Nederlandse serie Toon is binnenkort wereldwijd op Netflix te zien. De reeks zal in alle landen waar de dienst beschikbaar is te zien zijn. Netflix heeft de releasedatum nog niet bekendgemaakt.

Toon is een komedieserie die in Nederland werd ontwikkeld door KPN. De reeks vertelt over een sociaal onhandige muzikant die tegen wil en dank beroemd wordt. De hoofdrol wordt gespeeld door Joep Vermolen; er waren onder meer gastrollen voor Katja Schuurman, Kees Tol, Bram Moszkowicz, Kim Feenstra, Chris Zegers, Diederik Ebbinge en Pepijn Schoneveld.

De critici waren zeer lovend over beide seizoenen, maar het publiek in Nederland leek Toon niet te kunnen vinden. De serie werd in 2017 genomineerd voor de prestigieuze Golden Nymph, een belangrijke internationale televisieprijs die jaarlijks in Monte Carlo wordt uitgereikt.