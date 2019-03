Net vertrokken Urkers schrikken van vliegramp Ethiopië

De vliegramp in Ethiopië tast de „nationale trots” van het Afrikaanse land aan, zeggen Nederlanders die het land kennen.

Amper was Hans Walhout (35) zondag uit de kerk in de Ethiopische stad Debre Zeit of hij hoorde van het nieuws over de ramp met Boeing 737 Max. Het toestel stortte zo’n 30 kilometer neer van zijn woning. „Dat was schrikken”, zegt Walhout maandagochtend per telefoon. Hij woont sinds 2010 met zijn gezin in Ethiopië en werkt bij een staalfabriek. Binnenkort vertrekt Walhout weer naar Nederland.

In Debre Zeit wonen en werken tientallen Nederlanders. Ze zijn onder meer actief in de landbouwsector.

Via collega’s en op internet merkt Walhout dat de vliegramp er inhakt in Ethiopië. „Mensen plaatsen bijvoorbeeld het logo van vliegmaatschappij Ethiopian Airlines op hun Facebookpagina. Dat logo kleuren ze dan zwart in.”

Dat juist een toestel van Ethiopian Airlines crashte, komt hard aan in het Afrikaanse land. „Die luchtvaartmaatschappij geldt als de KLM van Ethiopië en staat bekend als heel betrouwbaar”, zegt Walhout.

De ramp vindt plaats in een onrustige tijd in Ethiopië. „Er zijn spanningen tussen etnische groepen. Het oplossen van problemen die daar mee te maken hebben, kost de overheid veel energie. Zo’n ramp maakt het het er allemaal niet makkelijker op.” In zekere zin staat de crash wel op enige afstand van veel Ethiopiërs. „Het betreft een internationale vlucht. Achttien van de 157 slachtoffers komen uit Ethiopië zelf.”

Harry Teuben (61) uit Hardenberg merkt dat Ethiopiërs „in een soort shock” zijn door de ramp. Teuben heeft een landbouwbedrijcf in het Afrikaanse land en komt er zo’n acht keer per jaar. Ook hij wijst erop dat de crash een knauw is voor de nationale trots van Ethiopië. „Ethiopian Airlines was juist een symbool van betrouwbaarheid. Deze ramp betekent een deuk in het imago van de vliegmaatschappij. Al is de ramp natuurlijk het meest dramatisch voor de 157 families van de slachtoffers.”

Zeker voor de interkerkelijke Stichting Ethiopië-Eritria uit Urk was de „erg tragische” vliegramp „schrikken”, zegt zegsman Henk Oost maandag. De organisatie helpt agrariërs een beter bestaan op te bouwen. Juist in de nacht van vrijdag op zaterdag keerde een zeskoppige delegatie vanuit Ethiopië terug naar Nederland. „Onze mensen vlogen ook met Ethiopian Airlines, via Wenen. Dan komt zo’n ramp wel dichtbij. Daar word je wel nerveus van.”