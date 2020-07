Net geen officieel datumwarmterecord op tropische dag

Het was vrijdag zeer warm in het hele land, maar officieel was het niet de warmste 31 juli sinds de metingen begonnen. Want De Bilt bleef met 32,0 graden nipt steken onder het datumwarmterecord van 32,3 graden. Dat meldt Weeronline.

In Maastricht sneuvelde het datumwarmterecord van 34,1 graden uit 1995 gemeten in Arcen wel. Om 14.30 uur liet de thermometer 34,2 graden zien. Uiteindelijk liep de temperatuur in Maastricht vrijdag nog verder op tot 36,2 graden. In het Zeeuwse Westdorpe werd het zelfs 36,7 graden.

Daarmee was het ook de warmste dag van het jaar. Tot vandaag was 26 juni de warmste dag van 2020. In Hoek van Holland werd het toen 32,3 graden. De Bilt noteerde op die dag de eerste tropische dag van 2020 met 30,1 graden.

Na een lokale tropennacht met in het westen en zuiden geen lagere temperaturen dan 20 tot 22 graden is het zaterdag niet meer zo heet, verwacht Weeronline. Het wordt wel broeierig warm met een mix van wolkenvelden en zon. Hier en daar kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. In de loop van de dag is vooral landinwaarts kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden in het westen en naar 26 tot 29 graden landinwaarts. Langs de oostgrens en in het zuidoosten kan het nog tropisch worden met maximaal 31 graden.