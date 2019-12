Nestor Jan Koffeman van Urker raad: We zijn verblijd én verdrietig

Verblijd én verdrietig is de Urker gemeenschap nu de twee vermiste vissers van de UK 165 zijn gevonden.

Dat zegt Jan Koffeman, raadslid van Hart voor Urk, en nestor van de gemeenteraad in het vissersdorp. Koffeman, die zelf jarenlang visser was, ervoer de afgelopen dagen als „heel verdrietig”, laat hij maandagochtend weten. „Ons dorp is vorige week ontzaglijk opgeschrikt. Tot tranen toe was ik bewogen.”

Bij veel Urkers, die in het verleden een geliefde op zee verloren, gingen oude wonden open, merkte Koffeman. „Afgelopen dagen sprak ik een vrouw van wie de man op zee gebleven is. „Jan”, zei ze, „ik beleef het allemaal bij vernieuwing. Ik weet wat de nabestaanden van de vissers van de UK 165 moeten doormaken.”

Zelf was ik achterliggende jaren ook nauw betrokken bij het vergaan van verschillende schepen. Denk aan de scheepsramp met de Larissa in 1994 of de ramp met de UK 58.”

Ondanks het verdriet is het Urker raadslid dankbaar dat nu zekerheid is over het lot van de twee Urker vissers, Jochem Foppen (41) en Hendrik Jan de Vries (27). „De nabestaanden kunnen nu als het ware iets afsluiten. Sommige vissers die overboord sloegen zijn nooit gevonden.”

Koffeman, vishandelaar, merkte maandagochtend ook in de visafslag dat het scheepsongeval hard is aangekomen in het vissersdorp. „Dan zitten al die mannen bij elkaar. Iedereen is verblijd dat de twee vissers zijn gevonden. Maar tegelijk is er de ernst en het verdriet.”

Net als in zo veel Urker kerken, was ook in Koffemans kerk (Sionkerk, gereformeerde gemeente) aandacht voor het scheepsongeval. ’s Ochtends werd gebeden of de marineduikers de vermiste Urkers mochten vinden, ’s middags werd gedankt voor het vinden van de vermisten. Koffeman: „Zondagochtend zongen we in de kerk een gepaste psalm, psalm 103: Gelijk het gras is ons kortstondig leven.”

De gemeente Urk hangt de vlag halfstok. De raad zal bij de komende raadsvergadering een moment stilte in acht nemen, denkt Koffeman.

