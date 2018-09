Nest Aziatische hoornaar vernietigd in Sluis

In de Zeeuwse gemeente Sluis is een nest van de Aziatische hoornaar vernietigd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldde donderdag dat het pas de tweede keer is dat in Nederland een nest van dit insect is gevonden.

Het nest is opgespoord bovenin een 23 meter hoge boom. Vanuit een hoogwerker is gif in het nest gespoten. Als alle hoornaars dood zijn, wordt het nest verwijderd.

De Aziatische hoornaar komt van nature niet in Nederland voor en is schadelijk voor honingbijen. Een steek van de Aziatische hoornaar is vergelijkbaar met die van een gewone wesp; pijnlijk maar niet levensbedreigend, behalve als iemand allergisch voor het insect is.

In Frankrijk zit een behoorlijke populatie hoornaars. Die stammen waarschijnlijk allemaal af van één koningin. Ook in België worden de insecten steeds vaker gezien. Vorig jaar is in het Zeeuwse Dreischor het eerste nest voor Nederland gevonden en vernietigd.