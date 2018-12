Nerveuze man verstopt 57 kilo drugs in auto

De politie heeft een 39-jarige Fransman aangehouden die 57 kilo drugs in zijn auto had verstopt. De politie kwam hem op het spoor nadat een getuige zaterdag naar het alarmnummer had gebeld dat er mannen rond een auto aan het ‘scharrelen’ waren in de Kramerstraat in Rotterdam. De drugs werden pas na een aantal dagen in de verborgen ruimte gevonden, meldt de politie donderdag.

De Fransman gedroeg zich volgens de politie erg nerveus en hij had een warrig verhaal dat hij op familiebezoek was geweest maar de naam van het familielid en het huisnummer wist hij niet meer. Bij doorzoeking van de auto werd een gebruikershoeveelheid verdovende middelen gevonden. Later werd in een verborgen ruimte in de auto nog eens 57 kilo heroïne en cocaïne gevonden. Ook lagen daar een flink geldbedrag en luxe sieraden.

Toen de politie ook nog het huis van het ‘familielid’ controleerde, werden daar vuurwapens, zo’n 23.000 euro, sieraden, bijna 3 kilo heroïne, een halve kilo cocaïne, versnijdingsmiddel en allerlei attributen voor de bewerking van drugs gevonden. De 38-jarige bewoner en een even oude man die ook in de woning was, zijn aangehouden.