Nertsenhouderij moet meer doen tegen vliegenplaag Rosmalen

Een nertsenhouderij in Rosmalen moet er meer aan doen om vliegenoverlast voor de omliggende wijk Sparrenburg te voorkomen. Bewoners van die wijk klagen sinds de vestiging van de nertsenhouderij over de vliegen bij de gemeente Den Bosch.

De gemeente reageerde twee keer met een dwangsom om het bedrijf ertoe te bewegen maatregelen te nemen. Vorig jaar werd de vergunning aangepast met scherpere voorschriften voor de bestrijding van vliegenoverlast, maar het bedrijf ging daartegen in beroep. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch nu afgewezen.

De nertsenfokkerij vond dat de gemeente onvoldoende had aangetoond dat het bedrijf de vliegenplaag veroorzaakte, en niet een composteringsbedrijf in de buurt. Volgens de rechtbank heeft de gemeente zich terecht gebaseerd op rapporten van het Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen, dat het composteringsbedrijf had uitgesloten als bron. De gemeente mocht daarom wel degelijk aanvullende maatregelen van het bedrijf eisen om de vliegenoverlast tegen te gaan, oordeelt de rechter.