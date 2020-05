Nertsenfokkers: aanbod Schouten niet genoeg

Nertsenfokkers zijn niet onder de indruk van een plan van landbouwminister Carola Schouten om vaart te zetten achter de subsidieregeling die fokkers moet helpen met stoppen. Dat zegt de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE). Schouten deed de aankondiging naar aanleiding van een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus van een medewerker van een fokkerij door een nerts. De regeling was al in de maak in aanloop naar een verbod op het fokken van nertsen dat in 2024 ingaat.

„De minister doelt op een sloop- en ombouwregeling die al in 2013 was aangekondigd en nog steeds niet definitief is”, klaagt een woordvoerder van branchevereniging NFE. „In 2018 is een sociaal-economisch plan aangekondigd dat net definitief is. Dat er extra haast wordt gemaakt, lijkt me niet meer dan normaal.”

De NFE vindt de regelingen waarop Schouten doelt bovendien onvoldoende. „Het compenseert ons inkomens- en vermogensverlies niet”, aldus de woordvoerder. „Wij vinden dat wij net als de veehouders ruimhartig zouden moeten worden uitgekocht.”

Volgens de NFE zijn de gevolgen van het nieuws over de coronabesmetting voor de sector te overzien. „Het virus kan worden overgedragen via de lucht binnen de straal van ongeveer een meter. Omdat pelsdierhouders er niet aan ontkomen om zo dichtbij de dieren te komen, is er dus beschermende kleding nodig. Verder zijn pelsdierhouders nu extra alert op eventuele symptomen bij dieren en medewerkers.”

Bij een besmetting of een vermoeden daarvan in een nertsenfokkerij mogen er geen bezoekers meer op het bedrijf komen. Ook mogen er geen dieren en mest het bedrijfsterrein af.

Volgens de woordvoerder zijn er in Nederland ongeveer 120 nertsenfokkers actief op 150 locaties. Die zijn voornamelijk te vinden op de Veluwe, in Oost-Brabant en in Noord-Limburg. De sector heeft een jaaromzet van ongeveer 120 miljoen euro. Zo’n duizend mensen zijn werkzaam in de branche.

Het aantal nertsenfokkers en werknemers neemt volgens de woordvoerder van de NFE al jaren af vanwege dalende prijzen en het aanstaande fokverbod.