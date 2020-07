‘Nepverpleegkundige’ Jeroen Bosch Ziekenhuis langer vast

De 24-jarige man die in mei werd opgepakt omdat hij zich als verpleegkundige zou hebben voorgedaan in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, moet nog zestig dagen vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Bosch bepaald.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man onder meer van oplichting en poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met voorbedachten rade. De man controleerde in het ziekenhuis in Den Bosch patiënten en diende mogelijk ook medicijnen toe, zonder dat hij daartoe bevoegd was. Dat was zeer risicovol, stelt het OM. „De patiënten lagen op dat moment (ernstig) ziek in het ziekenhuis en verwachtten daar behandeld te worden door personeel dat daartoe gekwalificeerd en bevoegd was.” Mogelijk heeft de verdachte ook medische spullen gestolen.

Het onderzoek naar de ‘nepverpleegkundige’ is nog bezig. De man heeft zelf nog altijd geen verklaring afgelegd en de politie probeert via zijn familie en bekenden te achterhalen wat hem kan hebben bewogen. De verdachte wordt ook onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Volgens het Jeroen Bosch Ziekenhuis had de man zich bij het ziekenhuis gemeld om te helpen toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was. Hij zei dat hij een opleiding tot verpleegkundige had afgerond, maar kon geen diploma’s tonen.