‘Nepopa’ probeert kinderen van school te lokken

De politie stelt een onderzoek in naar een man die zich voordoet als opa Koos, en scholen belt met de vraag bepaalde kinderen naar buiten te sturen. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de nepopa zeker twee scholen gebeld in Beesel en Blerick (Venlo), en daarbij voor- en achternaam evenals de klas van de kinderen genoemd.

De man belde volgens de woordvoerder anoniem. De scholen gingen niet in op het verzoek van de man. Volgens omroep 1Limburg zouden zeker zes of zeven scholen in Noord-Limburg door de man zijn gebeld. Dat kan de politie niet bevestigen, en scholenkoepel Kerobei waaronder deze scholen vallen, wil geen toelichting geven.

De politie probeert te achterhalen wie de anonieme beller is. „We willen weten wie hier achter zit”, zei de woordvoerder. „De scholen heb goed gehandeld door het protocol te volgen dat kindjes niet zomaar worden meegegeven met iemand.” De politie voert extra surveillances uit bij de scholen.