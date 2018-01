Nepnieuws rond godslasterlijke Christusfilm

Het is weer zover. In christelijke kring circuleert een hoax: nepnieuws over een godslasterlijke Christusfilm. Advies: niet geloven, niet doormailen.

Dat schreef het Reformatorisch Dagblad acht jaar geleden. Het bericht wordt weer massaal doorgestuurd. Nu niet via mail, maar via WhatsApp.

Aanleiding zou zijn dat de film ”Corpus Christi” –Latijn voor ”Lichaam van Christus”– in juni uitkomt. Het zou gaan om een film „waarin Jezus en zijn discipelen als homoseksuelen worden afgebeeld.”

Ontvangers van het bericht worden opgeroepen twee minuten vrij te maken en het bericht door te sturen aan anderen. „Het enige wat we nodig hebben is veel gebed. (...) Het duurt minder dan 2 minuten! Als u niet geïnteresseerd bent en niet over tijd beschikt, moet u niet klagen als God geen tijd voor u lijkt te hebben.”

Het nieuws is niet nieuw, maar wel nep. Eens in de zoveel jaar duikt het bericht op. De film bestaat echter niet en is niet in productie. Het bericht kan dus worden genegeerd.