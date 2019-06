Nepagent berooft man bij pompstation

Bij een benzinestation langs de A27, ter hoogte van Nieuwegein, is naar nu blijkt woensdagavond een man beroofd door een nepagent. De man stond er geparkeerd toen hij werd aangesproken door iemand die zich voordeed als politieman.

De zogenaamde agent deed alsof hij wilde controleren op drugs en vroeg de man zijn zakken te leggen. Daarop pakte hij een tasje waar geld in zat en ging er vervolgens in een andere auto vandoor. In die auto zouden nog drie mensen hebben gezeten.

De politie wil overigens niet zeggen of de man ook daadwerkelijk was verkleed als agent.