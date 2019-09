Nep-modellenscout blijft vastzitten

De 19-jarige Noa D. uit Berkel en Rodenrijs, die een meisje zou hebben opgelicht door zich als modellenscout voor te doen om zo (naakt)foto’s van haar te krijgen, blijft vastzitten totdat er een behandelplek in een kliniek vrij is. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting beslist. D. is al twee keer eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld. De zaak wordt 24 oktober inhoudelijk behandeld.

D. kreeg eerder onder andere een voorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs). Volgens het OM ging hij vlak daarna - tussen februari en april dit jaar - weer in de fout.

Aanvankelijk adviseerden deskundigen behandeling in een jongerenkliniek. Het OM vindt dit nu, op basis van nieuwe rapportages, „een gepasseerd station” en wil dat D. naar een volwassenenkliniek gaat. De advocaat van D. was dit niet met justitie eens.

De rechtbank besloot daarop dat D. uit voorlopige hechtenis mag zodra een van de klinieken (voor jongeren dan wel volwassenen) plaats voor hem heeft. Opheffing van het voorarrest durfde de rechtbank wegens herhalingsgevaar niet aan.