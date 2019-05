Neonazi lokte baas Auschwitz Comité in de val

Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, blijkt te zijn geïnterviewd door een Duitse neonazi, zonder dat hij wist met wie hij van doen had.

De interviewer in kwestie, Nikolai Nerling, wilde hem spreken over het Nationaal Holocaust Namenmonument. Pas later bleek dat Nerling dezelfde is als de neonazistische blogger Der Volkslehrer. Die heeft de video waarin Grishaver wordt ondervraagd op 25 april op YouTube gezet. In het filmpje wordt alle aandacht voor de Holocaust belachelijk gemaakt.

Grishaver zegt geschokt te zijn dat hij in de val is gelokt. Hij moet nog uitzoeken of hij aangifte kan doen tegen Nerling, zegt hij.

Het YouTube-kanaal van Der Volkslehrer heeft ruim 71.000 abonnees. In Duitsland is het al eens geblokkeerd geweest.