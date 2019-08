Negende officiële tropische dag van 2019

Met een temperatuur van 30 graden in De Bilt is zondag uitgeroepen tot de negende officiële tropische dag van het jaar. Daarmee komt 2019 op een gedeelde vijfde plaats terecht van jaren met de meeste tropische dagen, meldt Weeronline. Normaal worden per jaar in De Bilt vier dagen 30 graden of meer gemeten.

De eerste officiële tropische dag van dit jaar was op 2 juni. Vervolgens werd het ook op 24, 25 en 29 juni tropisch warm. Eind juli kwam het tot een officiële hittegolf, waarbij er van 23 tot en met 26 juli sprake was van extreme tropische hitte. Op 25 juli werd het in De Bilt recordwarm met 37,5 graden, in Gilze-Rijen werd op diezelfde dag een nieuw absoluut temperatuurrecord van 40,7 graden gevestigd.

Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven die tot en met dinsdagmiddag in het hele land van kracht is. Ook is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Dit betekent dat iedereen in Nederland extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in hun omgeving moeten besteden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen en mensen met een chronische aandoening.