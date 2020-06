Negen ton gevonden in auto in Rotterdam

Bij een doorzoeking van een bedrijfsgebouw in Rotterdam hebben rechercheurs 900.000 euro contant geld gevonden. Het geld zat verstopt in een verborgen ruimte in een auto bij het gebouw. In het plafond van het pand waren drie geldtelmachines verstopt. Zeven mensen zijn opgepakt.

De politieactie had afgelopen zaterdag plaats en is woensdag naar buiten gebracht. De verdachten zijn tussen de 30 en 51 jaar oud. Twee van hen blijven voorlopig vastzitten. De anderen zijn vrijgelaten maar blijven verdachten.