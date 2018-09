Negen tips over gevonden lijk Muiden

De politie heeft negen nieuwe tips binnengekregen over de vondst van het lichaam van een 42-jarige vrouw in de Muidertrekvaart in Muiden vorige week. Volgens de politie gaat het onder meer om „interessante informatie over de achtergrond van het slachtoffer”. Via het televisieprogramma Opsporing Verzocht riep de politie dinsdag getuigen op zich te melden.

Vast staat dat de vrouw door een misdrijf is omgekomen. Omdat er sprake is van een misdrijf heeft de politie een Team Grootschalige Opsporing op de zaak gezet. Getuigen zagen op 20 september een plastic pakket drijven in de Muidertrekvaart. Agenten vonden het stoffelijk overschot van de vrouw dat was opgerold in een opblaasbaar zwembad.

Het slachtoffer zou voor het laatst gezien zijn op zondag 9 september. De politie zoekt meer getuigen en meer mensen die het plastic pakket in het water hebben zien drijven.