Negen mensen vast voor schietincident in Kiel-Windeweer

Negen mensen zitten vast vanwege de schietpartij in het Groningse dorp Kiel-Windeweer. Het gaat om acht mannen uit Groningen, Hoogezand en de gemeente Midden Groningen en een vrouw uit Delfzijl. De verdachten zijn tussen de 18 en de 39 jaar oud.

Ook de man die bij de schietpartij aan een voet gewond raakte, hoort bij de verdachten en zit vast. Ze worden allen gehoord.

Volgens de politie is het op dit moment nog niet duidelijk wat de aanleiding is geweest voor het geweld. Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang. Het plaats delict is in de nacht van zaterdag op zondag bewaakt. In het kanaal is inmiddels een vuurwapen aangetroffen.

Het schietincident in Kiel-Windeweer had rond 20.45 plaats op straat. Ook werd er met stenen gegooid. Toen agenten ter plaatse kwamen, hebben ze zes verdachten aangehouden. Later zijn de drie anderen opgepakt.