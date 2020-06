Negen mensen gered bij woningbrand in Rotterdam

Bij een brand in een portiekwoning aan de Texelsestraat in Rotterdam heeft de brandweer negen mensen kunnen redden. In de nacht van zondag op maandag brak er brand uit in de woning. Bewoners uit die woning en omliggende huizen werden met een autoladder en een handladder bevrijd. Ook twee katten konden worden gered.

De brand was na 20 minuten onder controle en is niet overgeslagen naar andere woningen, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In totaal zijn tien mensen door het ambulancepersoneel opgevangen. Zij hebben allemaal rook binnengekregen. Vier van hen zijn voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer is ter plaatse bezig met de laatste werkzaamheden. De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.