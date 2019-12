Negen maanden celstraf voor consul in Colombia

Een honorair consul die tussen 2005 en 2012 werkte op het Nederlandse consulaat in de Colombiaanse havenstad Barranquilla is door de rechtbank in Amsterdam tot negen maanden celstraf veroordeeld voor gesjoemel. De 65-jarige man rekende ten onrechte extra kosten voor het verstrekken van visa en stak dat geld in eigen zak.

Hij rekende aan burgers die een visum aanvroegen bij het Nederlandse consulaat een extra bedrag van 30.000 Colombiaanse pesos (bijna 8 euro).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de arbeidsrelatie met de man verbroken, bevestigt een woordvoerder van het departement na berichtgeving door de Telegraaf. Het ministerie deed ook aangifte tegen de man wegens fraude.

Een honorair consul is een persoon die als nevenwerkzaamheid namens een land in een ander land diensten verleend aan burgers en bedrijven.