Negen maanden cel voor ontucht ex-jehova

De rechtbank in Utrecht heeft de 52-jarige Nathan J. veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf wegens jarenlange ontucht met twee minderjarige dochters. J. was ouderling bij de Jehova’s getuigen.

Het misbruik deed zich voor toen de beide slachtoffers tussen de 10 en 14 jaar oud waren. In 2016 deed - jaren na dato - een van de dochters aangifte. De gemeenschap van Jehova's getuigen heeft intern onderzoek gedaan naar de zaak. Dat leidde onder meer tot dadertherapie voor J., die de beschuldigingen gedeeltelijk heeft bekend. De man is ongeneeslijk ziek en heeft naar eigen zeggen nog een jaar te leven.

De rechtbank acht het bewijs voor zogenoemd seksueel binnendringen niet geleverd, maar benadrukt dat dat niets zegt over de geloofwaardigheid van de dochter die zegt dat dit is gebeurd. Ook het Openbaar Ministerie (OM), dat twee jaar cel had geëist, meent dat het bewijs voor dat deel van de aanklacht ontbreekt. De rechtbank vonniste lager omdat het naar straffen in vergelijkbare zaken heeft gekeken.

Het OM heeft sinds vorig jaar meerdere aangiften van seksueel misbruik bij de Jehova's in onderzoek. Sommige aangevers betichten de geloofsgemeenschap ervan het misbruik te hebben toegedekt. Naar de geloofsgemeenschap, die J. heeft geëxcommuniceerd, zelf loopt geen justitieel onderzoek.