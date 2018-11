Negen maanden cel voor Muermans

De Roermondse vastgoedondernemer Harry Muermans moet negen maanden de cel in. Ook moet hij ruim 1,36 miljoen euro terugbetalen aan de Staat. Dat heeft de rechtbank in Roermond vrijdag bepaald. De rechtbank bevond Muermans schuldig aan witwassen en valsheid in geschrifte.

Tegen Muermans was een jaar cel geëist, maar de rechtbank hield rekening met het lange tijdsverloop.

Volgens de rechtbank heeft Muermans zichzelf middels valse facturen voor zo’n 1,4 miljoen euro verrijkt bij de bouw van het project Eurocenter op de Zuidas in Amsterdam. Benadeelden in deze affaire waren het Philips Pensioenfonds en Bouwfonds.

Muermans was de laatste verdachte die zich moest verantwoorden in de zogenoemde Klimopaffaire, waarvoor andere betrokkenen al tot celstraffen zijn veroordeeld.