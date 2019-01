Negen maanden cel voor grote cocaïnesmokkel

Een 41-jarige man uit Breda en een 57-jarige man uit Oosterhout hebben negen maanden celstraf gekregen, waarvan vier maanden en vier dagen voorwaardelijk, wegens de smokkel van circa 3800 kilo cocaïne. Omdat ze al bijna vijf maanden in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer terug in de cel.

De opgelegde straf is veel lager dan de negen en zes jaar die het Openbaar Ministerie tegen respectievelijk de Bredase chauffeur Quirinius K. en Oosterhouter Cemil S. had geëist, omdat volgens de rechtbank hun rol in de smokkel niet zo groot was als het OM stelde.

De rechtbank in Zwolle achtte bewezen dat K. wist dat hij tussen een partij bananen drugs vervoerde. Ook S. wist volgens de rechters dat partij bananen die in zijn loods zou worden bewaard een dekmantel was voor drugssmokkel.

Het is onduidelijk wie de opdracht voor de drugssmokkel heeft gegeven. De douane in de haven van Antwerpen vond de cocaïne in 2017 en liet een klein deel daarvan gecontroleerd doorgaan. Zo konden K. en S. op heterdaad worden betrapt.

Het OM zegt het vonnis te gaan bestuderen om te bepalen of ze in hoger beroep wil gaan.