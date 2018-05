Negen maanden cel voor dodelijke straatrace

Twee Haagse mannen krijgen elk negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, voor de dodelijke aanrijding die zij in september vorig jaar in Rijswijk veroorzaakten tijdens een straatrace. Daardoor kwam een 62-jarige overstekende fietser om het leven.

De twintigjarige Desley J. schepte de man met een snelheid van 93 kilometer per uur, maar volgens de rechtbank had het slachtoffer net zo goed op de motorkap van de auto van de negentienjarige Jessy P. kunnen belanden.

De mannen hebben tijdens de zitting met klem ontkend dat ze in een straatrace verwikkeld waren, maar volgens getuigen trokken ze tegelijk op en waren ze elkaar duidelijk aan het opjutten. Hoe hard P. reed, die zijn neef en een vriend in de auto had, is niet duidelijk geworden, maar waarschijnlijk reed hij nog harder dan J.

J. erkent dat hij te hard heeft gereden en dat hij daarom schuldig is. De rechtbank verweet P., die na het ongeval is doorgereden, dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft erkend.

De twee mannen, die allebei nog maar kort hun rijbewijs hadden toen het ongeval gebeurde, moeten dat nu voor vier jaar inleveren.