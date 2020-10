Negen maanden cel geëist voor oplichting met mondkapjes

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van negen maanden geëist tegen een man die verdacht wordt van oplichting door mondkapjes te koop aan te bieden. De verdachte zou via zijn bedrijf een bestelling van ruim 146.000 euro hebben ontvangen van een Japanse klant, maar leverde de mondkapjes nooit. Het OM verwijt hem behalve oplichting ook witwassen en valsheid in geschrifte.

Het bedrijf van de verdachte vervalste volgens het OM de papieren die met de levering van de mondmaskers gemoeid waren. Daardoor leek het alsof de order was geregeld. Het bedrijf van de verdachte deed alsof het in Finland zat, stelt het OM. Echter blijkt volgens de instantie dat in Finland alleen een restaurant en apotheek bestaan die dezelfde naam hebben als zijn onderneming.

De oplichting werd ontdekt doordat een bank signalen van fraude opving. Het geld uit Japan werd in drie delen overgemaakt. Twee overboekingen gingen naar een Zweedse bankrekening en een derde naar een in Nederland. De verdachte stortte een deel van het geld dat naar de Nederlandse rekening ging naar vrienden, wie hij vervolgens vroeg dat voor hem te pinnen. Volgens het OM vroeg hij dat hun in goed vertrouwen. Ook gaf hij zelf een deel van het geld op de rekening uit.

Zelf stelt de verdachte dat hij niets van de mondkapjesorder afwist. Ook zou hij niet geweten hebben van wie het overgemaakte geld afkomstig was. Het OM verwijt de man misbruik te hebben gemaakt van de wereldwijde schaarste aan beschermingsmiddelen die tijdens de coronapandemie is ontstaan. Behalve de celstraf, is ook geëist dat de verdachte een schadevergoeding aan het gedupeerde Japanse bedrijf betaalt.