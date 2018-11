Negen jaar geëist voor willekeurige aanval

Een 20-jarige man die tijdens de nieuwjaarsnacht in Purmerend twee willekeurige mensen zou hebben aangevallen, moet volgens het Openbaar Ministerie negen jaar de cel in. De man stond vrijdag voor de rechtbank in Alkmaar terecht wegens poging tot doodslag op het stel, dat op het moment van de aanval het nieuwe jaar stond in te luiden op straat.

De man en vrouw waren vuurwerk aan het afsteken toen zij ineens van achteren werd gestoken met een scherp voorwerp. De man ging in gevecht met de aanvaller, die hem meerdere keren in zijn hals stak. Daarop ging de verdachte er met een tas vuurwerk vandoor. De man raakte zwaargewond door de aanval en heeft moeten vechten voor zijn leven.

De verdachte heeft niet willen verklaren. Hij geeft alleen een briefje geschreven waarin hij een kennis de schuld geeft. Het OM noemt dat onwaarschijnlijk, omdat onder meer uit forensische sporen wel degelijk zijn betrokkenheid zou blijken.

De uitspraak is op 7 december.