Negen jaar geëist tegen drie mannen om ripdeal

Drie mannen uit Heerde, Zwolle en Leeuwarden hebben woensdag negen jaar cel tegen zich horen eisen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op een carpoolplaats in Vaassen in 2017, waarbij een 25-jarige man uit die plaats om het leven kwam. Een man uit Apeldoorn moet volgens het Openbaar Ministerie zes jaar de cel in en een man uit Leeuwarden drie jaar.

De mannen hoorden bij twee groepen die ’s nachts hadden afgesproken op de carpoolplaats langs de A50. Het slachtoffer en de Apeldoorner dachten daar cocaïne te verkopen aan de andere groep, maar die waren volgens het OM niet van plan ervoor te betalen. Er ontstond een schietpartij, waarbij volgens het OM zeker drie en mogelijk vier mannen schoten.

Wie het dodelijke schot op het ongewapende slachtoffer heeft gelost is niet duidelijk. Mogelijk is dat zelfs de Apeldoorner die bij hem hoorde. Het OM verwijt de vier die de ripdeal planden dat ze daarvoor bewust hebben samengewerkt.