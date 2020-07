Negen jaar celstraf en tbs voor dodelijke brandstichting Hillegom

Voor het stichten van een fatale brand in januari vorig jaar in Hillegom is de 22-jarige Sean M. woensdag veroordeeld tot een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging. Bij de brand aan de Stationsweg kwam in januari vorig jaar de Chinese student sterrenkunde Maolin Zhang (27) om het leven.

De rechtbank in Den Haag acht M. schuldig aan brandstichting met de dood tot gevolg en veroordeelde hem ook voor twee eerdere brandstichtingen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. M. heeft de brandstichtingen bekend. Hij moet aan de slachtoffers en de nabestaanden een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 122.000 euro.

M. was woensdag niet bij de uitspraak in de rechtbank aanwezig. De ouders van Zhang volgden de uitspraak vanuit China via een tolk en een videoverbinding. Het slachtoffer was hun enige kind. Hij kwam naar Nederland om te promoveren in de astronomie.

Op de universiteiten in Peking en Leiden wordt nog een plaquette onthuld met daarop een kunstwerk van kunstenaar en sterrenkundige Vincent Icke, ter nagedachtenis aan de promovendus. In februari werd bekend dat er een asteroïde naar Maolin Zhang is genoemd.