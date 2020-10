Negen jaar cel voor vader ontvoerde Insiya

De 41-jarige Shehzad H. is maandag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens de gewelddadige ontvoering in 2016 van zijn destijds 2-jarige dochter Insiya naar India. Dit is dezelfde straf als door het Openbaar Ministerie is geëist en is de maximale straf die voor deze feiten kan worden opgelegd.

H. was niet aanwezig bij de uitspraak en de zitting op 23 september. Ondanks verzoeken daartoe van het Openbaar Ministerie heeft India geweigerd H. aan Nederland uit te leveren.

Het meisje verblijft nog steeds in India. Tijdens de zitting maakten onder anderen haar moeder en oma gebruik van het spreekrecht. De moeder vertelde toen dat zij in 2018 voor het laatst via Skype kort met de inmiddels 6-jarige Insiya heeft gesproken.