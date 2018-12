Negen jaar cel voor steekpartij Arnhem

Een 41-jarige man uit Mook is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot negen jaar cel wegens het neersteken van zijn ex-vriendin (33), haar moeder en haar stiefvader. De man ging de drie slachtoffers op 9 februari te lijf met een schroevendraaier.

Het geweld voltrok zich in de woning van de moeder en stiefvader, in de Gemertstraat. De verdachte bracht op dat moment zijn zoon naar zijn ex, de moeder van het kind. In de woning stak de man eerst zijn ex meerdere keren. Toen haar moeder en stiefvader tussenbeide kwamen, verwondde hij ook hen met de schroevendraaier. De rechtbank kwalificeert de aanval op de ex als poging tot moord, het neersteken van de andere twee slachtoffers als poging tot doodslag.

Het Openbaar Ministerie had veertien jaar cel geëist. De rechtbank heeft een straf opgelegd die gebruikelijk is in vergelijkbare zaken.