Negen Hagenaars opgepakt in onderzoek naar drugshandel

Bij een grote actie heeft de politie in Den Haag vrijdagavond negen Hagenaars opgepakt. De mannen in de leeftijd van 23 tot 42 jaar worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen. Bij de arrestatie van een van de verdachten, op het Veluweplein, werd een waarschuwingsschot gelost.

Anonieme tips over de twee hoofdverdachten (37 en 38 jaar) die bij de politie binnenkwamen, leidden tot de arrestatie van de andere zeven. Vijf van hen werden aangehouden in een loods in de Zilverstraat. Daar werd bijna 6 kilo aan verdovende middelen, vermoedelijk cocaïne aangetroffen en diverse attributen voor het maken van synthetische drugs.

Een van de hoofdverdachten droeg een kilo verdovende middelen bij zich, vermoedelijk cocaïne.

Op verschillende locaties in Den Haag en Rijswijk zijn woningen doorzocht. In een van de woningen werd ruim een halve ton aan contant geld gevonden.