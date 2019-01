Negen en zes jaar geëist om grote cokesmokkel

Twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een grote drugssmokkel, hebben negen en zes jaar celstraf tegen zich horen eisen. Ze zouden een rol hebben gespeeld bij de invoer van 3800 kilo cocaïne. Tegen de man die de coke van Antwerpen naar Breda vervoerde, eiste het Openbaar Ministerie de hoogste straf. De andere verdachte zou een loods ter beschikking hebben gesteld.

De 41-jarige chauffeur Quirinus K. uit Roosendaal heeft bekend dat hij wist dat tussen de bananen die hij vervoerde drugs zaten. K. wist niet dat het om zo’n grote lading zou gaan, bijna 4000 pakketten. Die had de Antwerpse douane er al voor een belangrijk deel uit gehaald toen hij de lading ophaalde.

De 57-jarige Cemil S. uit Oosterhout had bij de transactie wel het gevoel dat er iets niet klopte, maar het OM kan niet aantonen dat hij wist dat de lading die in zijn loods zou worden bewaard drugs waren. Daarom eiste de officier van justitie in Zwolle tegen hem een lagere straf.

Het is onduidelijk wie de opdracht voor de drugssmokkel heeft gegeven.

De uitspraak is op 29 januari.