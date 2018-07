Negen bewoners zorgcentrum uit ziekenhuis

Negen van de elf bewoners die na een grote brand in hun zorgcentrum in Breukelen maandag naar het ziekenhuis moesten, zijn daaruit ontslagen. De meesten waren naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.

De bewoners van woon- en zorgcentrum ’t Heycop werden opgeschrikt door een brand die uitbrak in een van de woningen. Het vuur was vrij snel onder controle, maar het woonzorgcentrum werd ontruimd in verband met rookvorming in het pand. Een deel van de bewoners mocht later weer terug naar hun woningen, maar de meesten moesten de nacht elders doorbrengen.

Momenteel wordt de schade geïnventariseerd. Ook vindt nog onderzoek plaats naar de oorzaak van de brand. De rook- en roetschade is aanzienlijk. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de bewoners weer naar hun woningen kunnen terugkeren, aldus de gemeente Stichtse Vecht.

Gemeente Stichtse Vecht en Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken houden dinsdag een besloten informatiebijeenkomst voor bewoners van ‘t Heycop en hun familieleden.