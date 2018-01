Negen auto’s botsen op de A12

Op de A12 bij Veenendaal zijn maandagochtend negen auto’s op elkaar gebotst. Op de route van Arnhem naar Utrecht waren twee rijstroken een tijd dicht. Inmiddels is de weg weer vrij, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen ging het ook mis. Daar was een kettingbotsing waarbij vijf auto’s betrokken waren. Het ongeval leidde in de regio IJmond rond 08.30 uur tot een verkeersinfarct. Rond 09.00 uur begon het verkeer weer langzaam te rijden, zei de ANWB.

Ook op snelwegen elders in het land waren ongelukken, zoals op onder meer de A59 bij Den Bosch en de A10 bij Amsterdam. Volgens een woordvoerder van de ANWB is de kerstvakantie duidelijk voorbij, maar was het maandag toch een „gewone ochtendspits”.