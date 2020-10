Negen arrestaties na mishandeling en schietincident Nijverdal

De politie heeft negen verdachten uit Almelo aangehouden voor betrokkenheid bij een mishandeling en schietincident in Nijverdal (Overijssel) op zondagavond.

Omstreeks 21.00 uur kreeg de politie een melding dat er op de Rudolf Dieselstraat in Nijverdal geschoten zou zijn. Agenten troffen daar een 20-jarige man aan uit Wierden die gewond was. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwonding. Op de plek zijn kogelhulzen gevonden.

Korte tijd later hield de politie in Almelo een auto aan met daarin een 20-jarige, een 21-jarige en een 43-jarige man. Bij hun aanhouding heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Niemand raakte gewond.

Er zijn vervolgens diverse woningen onderzocht, waarbij een 17-jarige, een 22-jarige en een 50-jarige man zijn aangehouden. Later meldden zich nog twee verdachten op het politiebureau in Almelo, een 20-jarige en een 21-jarige man uit Almelo. Nadien werd een negende verdachte aangehouden, een 23-jarige man. Alle verdachten komen uit Almelo.

In een van de woningen zijn wapens en munitie aangetroffen.

De politie onderzoekt wat zich precies in Nijverdal heeft afgespeeld en vraagt ooggetuigen zich te melden.