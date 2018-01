Negen arrestaties in illegaal gokpand

Acht mannen en een vrouw zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt in een illegaal gokpand in Den Haag. Ze bevonden zich in een ruimte waarin ook een professionele pokertafel stond met pokerfiches. Bij de fouillering van de arrestanten werd in totaal ruim 4000 euro aangetroffen.

De inval in het pand aan de Weimarstraat vond plaats na een anonieme tip. Daarbij werd ook aangegeven dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere mensen in het leegstaande bedrijfspand aanwezig waren.

De verdachten zijn tussen de 35 en 58 jaar. Twee komen uit Zoetermeer en Honselersdijk, een heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, de andere verdachten komen uit Den Haag. Zeven verdachten mochten zaterdag aan het einde van de dag terug naar huis. De 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 41-jarige Hagenaar zitten nog vast. De officier van justitie moet nog beslissen wat er met hen moet gebeuren.