‘Negatieve uitslag sneltest maakt quarantaine niet overbodig’

Mensen die een sneltest hebben laten doen om uit te vinden of ze besmet zijn met het coronavirus, gaan er bij een negatieve uitslag te gauw van uit dat ze het virus ook helemaal niet bij zich dragen en dus geen risico voor anderen met zich meebrengen. Dat zegt GGD-baas Sjaak de Gouw. „We merken dat mensen er verkeerde conclusies aan verbinden.”

Voor een betrouwbare uitslag van een sneltest „moet je best wel veel virus bij je dragen”, aldus De Gouw. Een sneltest reageert minder goed op een beginnende infectie. Die kan, een of twee dagen na de besmetting, door de sneltest over het hoofd worden gezien, terwijl de incubatietijd vier tot tien dagen is. „We denken dat er daardoor veel mensen rondlopen die toch een verhoogd risico met zich meedragen.” Ze kunnen met name een gevaar opleveren voor kwetsbare mensen.

Wie in contact is geweest met iemand met corona en dat hoort van deze persoon, de GGD of de app, moet gewoon in quarantaine. Een sneltest kan dan niet helpen om eerder aan de quarantaineverplichtingen te ontsnappen. Pas een dag of zeven na het contact met een besmet persoon kan er meer zekerheid worden verkregen, zegt De Gouw.